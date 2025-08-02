Цель проекта - снизить энергетический кризис в Сирии - глава Катарского фонда развития

КИЛИС /Trend/ - Целью открытия трубопровода природного газа Турция-Сирия является снижение энергетического кризиса в Сирии.

Об этом заявил глава Катарского фонда развития Фахад Хамад Аль-Сулаити на церемонии открытия трубопровода природного газа Турция-Сирия, сообщает корреспондент Trend, командированный в Турцию.

"Цель этого проекта - снизить электрический кризис в Сирийской Арабской Республике. С радостью хочу отметить, что с сегодняшнего дня начинается перекачка газа по этому трубопроводу, который полностью восстановлен техническими группами Турецкой Республики. Ежедневная пропускная способность проекта составляет 3,4 миллиона кубометров природного газа, что эквивалентно 1,2 миллиардам кубометров в год.

Этот газ будет использоваться для производства электроэнергии в Сирийской Арабской Республике через пункт передачи на турецко-сирийской границе. Это позволит увеличить количество часов электроснабжения примерно до пяти часов в день, то есть на 40% больше текущего уровня, что позволит охватить более пяти миллионов абонентов.

Государство Катар через Катарский фонд развития подтверждает, что оно играет важную роль в финансировании жизненно важных проектов, которые способствуют позитивным изменениям в жизни людей. Мы поддерживаем электрический сектор Сирии, и эта поддержка исходит из нашей гуманитарной и братской ответственности перед сирийским народом. Это также проявление нашей приверженности внесению вклада в устойчивое развитие, мир и стабильность.

Мы стремились к тому, чтобы эта инициатива была не просто временной реакцией, а, скорее, серьезным шагом на пути к устойчивому развитию и прогрессу в Сирии. Это было сделано через наших партнеров, таких как Турция и Азербайджан. Регулярное и устойчивое электроснабжение является одним из фундаментальных столпов восстановления и благополучия сообществ. Мы уверены, что эти шаги, предпринятые сегодня, заложат основу для большей безопасности, стабильности и развития в будущем и окажут прямое положительное влияние на жизнь людей, на которых направлен проект.

В этом контексте мы еще раз заявляем о своей приверженности реализации устойчивых инициатив в сотрудничестве с международным сообществом и нашими партнерами для продолжения этого подхода и уменьшения страданий людей и укрепления их устойчивости перед лицом невзгод.

В заключение выражаю благодарность всем, кто внес свой вклад в реализацию этого проекта", - отметил он.

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