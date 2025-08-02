Экспорт азербайджанского газа в Сирию через Турцию еще больше укрепит наши энергетические связи - Неджметтин Донмез

КИЛИС /Trend/ - Экспорт азербайджанского газа через Турцию в Сирию еще больше укрепит энергетические связи с братской страной.

Об этом сказал Trend председатель представительства правящей Партии справедливости и развития Турции по району Эльбейли Неджметтин Донмез на церемонии открытия турецко-сирийского газопровода.

Он отметил, что гордится тем, что является участником исторического события.

"Я горжусь тем, что участвую в таком важном мероприятии. Экспорт азербайджанского газа через нашу страну в Сирию - очень важный шаг. Это еще больше укрепит нашу энергетическую связь с братской страной.

Горжусь тем, что принимаю участие в этом историческом событии. Экспорт азербайджанского газа через нашу территорию в Сирию - это очень важный шаг, который значительно усилит энергетическое сотрудничество с Азербайджаном.

Надеюсь, что Азербайджан и впредь будет продолжать свои инициативы по восстановлению Сирии, повышению энергетической безопасности", - сказал Н.Донмез.

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