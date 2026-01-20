SOCAR и "Нафтогаз" обсудили укрепление сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и председатель правления и генеральный директор группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий обсудили укрепление сотрудничества и изучение новых возможностей совместной деятельности.

Как передает Trend, об этом сообщил президент SOCAR Ровшан Наджаф в своем аккаунте в социальных сетях.

"В рамках Всемирного экономического форума я встретился с Сергеем Корецким, председателем правления и генеральным директором группы "Нафтогаз". В ходе обсуждений мы вновь подтвердили нашу приверженность развитию сотрудничества и изучению новых возможностей для совместной работы", - говорится в публикации.

Отметим, что 28 июля 2025 года группа компаний «Нафтогаз» подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR, о закупке азербайджанского природного газа.

Впервые начались поставки газа по Трансбалканскому маршруту через коридор Болгария-Румыния-Украина в тестовом режиме.