Президент Ильхам Алиев: Каждый год у нас будет проводиться либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы по горнолыжному спорту

ДАВОС /Trend/ - В этом году у нас в Шахдаге пройдет Кубок мира по горнолыжному спорту. Мы дали старт отношениям с Международной федерацией лыжного спорта, и это мероприятие уже внесено в календарь.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

Отметив, что в Азербайджане каждый год будет проводиться либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы по горнолыжному спорту, глава государства сказал: «Это в определенной степени уравновесит наше летнее мероприятие, а именно, Формулу-1, которая уже более 10 лет привлекает большой интерес и играет очень важную роль в росте числа туристов. После первой Формулы-1 у нас был 20-процентный рост».