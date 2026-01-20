Соглашение по TRIPP может открыть возможности для крупных инвестиций - председатель Limak Holding

ДАВОС /Trend/ - Соглашение по "Маршруту Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) может открыть возможности для крупных инвестиций.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала председатель правления турецкой Limak Holding Эбру Оздемир во время панельного заседания на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

"Инвестиции могут начаться только тогда, когда есть мир и долгосрочная стабильность. Если нет стабильности, никто не захочет инвестировать. Я ознакомилась с соглашением по TRIPP — оно очень четко сформулировано. Я считаю, что именно с этого соглашения могут начаться крупные инвестиции. Сейчас работает Баку–Тбилиси–Карс, а с развитием Среднего коридора возможности будут расширяться. Хочу подчеркнуть, что инфраструктура — это не только дороги. Это также цифровая инфраструктура, энергетическая инфраструктура, а кроме того — сопутствующая инфраструктура: сухие порты, логистические хабы и формирующиеся вокруг них населенные пункты", - сказала она.

Оздемир отметила, что учитывая позитивный настрой всех лидеров, первыми инвестициями, скорее всего, станут проекты в формате государственно-частного партнёрства: "Сейчас во многих странах мира крупные проекты реализуются именно через такие партнерства. В этом процессе ведущую роль, безусловно, сыграют международные финансовые институты".

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».