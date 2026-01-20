Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения должны больше демонстрировать результаты мирного сосуществования

ДАВОС /Trend/ - Обе стороны (Азербайджан и Армения – ред.) должны больше демонстрировать результаты мирного сосуществования, чтобы мы могли также засвидетельствовать полную поддержку наших обществ в этом процессе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

«Я очень оптимистичен, потому что достигнутое нами действительно приносит огромную пользу как Армении и Азербайджану, так и Южному Кавказу», - отметил глава государства.