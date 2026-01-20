Президент Армении поблагодарил Президента Ильхама Алиева

ДАВОС /Trend/ - Президент Армении Ваагн Хачатурян поблагодарил Президента Ильхама Алиева за политическую волю и усилия, направленные на достижение мира в регионе.

Как передает Trend, об этом он заявил в ходе выступления на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии".

По его словам, будущее Южного Кавказа зависит от лидеров двух стран, которые уже продемонстрировали готовность к мирным шагам и проявили политическую смелость.

"Еще год-два назад было трудно представить, что мы сможем достичь нынешнего уровня взаимодействия. Сегодня Армения получает грузы из Азербайджана через территорию Грузии, и я уверен, что в будущем перевозки будут осуществляться напрямую через наши территории", - отметил он.