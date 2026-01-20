Президент Ильхам Алиев: Для нас стабильность в нашем регионе — это то, о чем мы всегда думаем

ДАВОС /Trend/ - Каждая страна, включая Азербайджан, должна думать о стабильности за пределами своих границ. Что касается Азербайджана, то у нас нет никаких потенциальных рисков внутри страны. Все потенциальные риски могут исходить извне. Поэтому для нас стабильность в нашем регионе — это то, о чем мы всегда думаем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 20 января в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

«Мы обеспокоены некоторой дестабилизацией ситуации в Иране. Для нас стабильность, предсказуемость и мир в регионе являются самым большим достоянием. Мы пострадали от оккупации и войны, понесли тысячи жертв. Поэтому сегодня стабильность и безопасность для каждой страны являются единственным путем к успеху», - отметил глава государства.