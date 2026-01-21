Назван объем транспортировки нефти по БТД через Турцию в 2025 г.

БАКУ/Trend/ – В 2025 года по территории Tурции через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 206,434 миллиона баррелей нефти, сообщает Trend со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.
Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 224,142 миллиона баррелей. Таким образом, объем транспортировки сократился на 7,9%.
В декабре 2025 года через БТД по территории Tурции было прокачано 17,319 миллиона баррелей нефти, что почти на 1,2 раза меньше по сравнению с декабрем 2024 года (20,081 миллиона баррелей).
Отметим, что акционерами BTC Co. являются: bp (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), ITOCHU (3,40%), ONGC Videsh (3,10%), ExxonMobil (2,50%) и INPEX (2,50%).