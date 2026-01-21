В Азербайджане за прошлый год выросла ненефтегазовая промышленность

БАКУ/Trend/ - В 2025 году в Азербайджане промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере, было произведено промышленной продукции на сумму 63,1 миллиарда манатов, что на один процент меньше, чем в 2024 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Отмечается, что в нефтегазовом секторе производство продукции сократилось на 2 процента, тогда как в ненефтегазовом секторе оно увеличилось на 5,5 процента.

В структуре промышленного производства 59,6 процента приходилось на добывающую промышленность, 33,9 процента - на обрабатывающую, 5,5 процента - на производство, распределение и поставку электроэнергии, газа и пара, и 1,0 процент - на водоснабжение, очистку и утилизацию отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 4,8 процента, а добыча товарного газа увеличилась на 0,7 процента.

В обрабатывающем секторе производство фармацевтической продукции выросло на 86,3 процента, переработка древесины и производство изделий из дерева - на 57 процента, монтаж и ремонт машин и оборудования - на 31,1 процента, производство текстильной продукции - на 24,5 процента, изделий из резины и пластмасс - на 16,1 процента, табачных изделий - на 14,4 процента, нефтепродуктов - на 13,7 процента, пищевых продуктов - на 9,1 процента, химической продукции - на 5,2 процента, компьютеров, электронных и оптических изделий - на 2,8 процента, напитков - на 0,5 процента.

Производство металлургической продукции сократилось на 3,1 процента, строительных материалов - на 4,3 процента, мебели - на 8,6 процента, одежды - на 15,1 процента, изделий из кожи и обуви - на 15,2 процента, машин и оборудования - на 16,3 процента, готовых металлических изделий - на 17 процентов, электротехнического оборудования - на 19,5 процента, полиграфической продукции - на 19,5 процента, бумаги и картона - на 21,1 процента, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов сократилось на 40,3 процента.

В секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара объемы производства увеличились на 0,3 процента, а в секторе водоснабжения, очистки и утилизации отходов - на 2,5 процента.