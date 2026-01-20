...
Президент Ильхам Алиев: Если взять ситуацию под контроль, то добиться успеха можно

Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

ДАВОС /Trend/ - Мы не должны полагаться на международные институты. Я согласен с Александаром [Вучичем] в том, что сегодня ситуация, возможно, более серьезна, чем когда-либо прежде.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

«Но я не разделяю его определенный пессимизм, потому что если взять ситуацию под контроль, если оставаться преданным собственным национальным интересам и будущему народа под вашим руководством, то добиться успеха можно», - добавил глава государства.

