Президент Ильхам Алиев: При наличии приверженности миру примирение возможно за относительно короткий срок

ДАВОС /Trend/ - При наличии твердой политической воли с обеих сторон и приверженности миру примирение возможно за относительно короткий срок.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

«То, что было подписано (в Вашингтоне в связи с мирным соглашением – ред.), сегодня воплощается в практические результаты. Мы не только живем в мире всего 5-6 месяцев и наслаждаемся этой ситуацией, ни Армения, ни Азербайджан, будучи независимыми государствами, никогда не жили в мире», - отметил глава государства.