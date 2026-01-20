Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором BlackRock и основателем, председателем и главным исполнительным директором Global Infrastructure Partners (ФОТО)

ДАВОС /Trend/ - 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором одной из ведущих мировых компаний по управлению активами - BlackRock Ларри Финком и основателем, председателем и главным исполнительным директором входящей в ее состав компании Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси.

Как сообщает Trend, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и BlackRock, а также потенциальные инвестиционные возможности в инфраструктурном секторе в Азербайджане.

Была затронута важность подписания в рамках визита главы нашего государства в Давос протокола о намерениях по долгосрочному сотрудничеству между Государственным нефтяным фондом и BlackRock и входящей в ее состав глобальной компанией по управлению инвестициями в инфраструктуру Global Infrastructure Partners. Документ предусматривает продолжение сотрудничества в долгосрочной стратегической перспективе, а также изучение потенциальных инвестиционных возможностей в Азербайджане в рамках международной платформы инвестиций в инфраструктуру. Согласно протоколу о намерениях, планируется рассмотрение возможностей вложения в течение трех-четырех лет капитала в размере до 1,5 млрд долларов США в управляемые GIP инфраструктурные фонды ГНФАР и совместные инвестиционные возможности. В рамках сотрудничества предусматривается оценка потенциальных инвестиционных возможностей в сфере дата-центров и инфраструктуры, обслуживающих региональные потребности в облачных технологиях и искусственном интеллекте в Азербайджане, изучение перспектив партнерства в области аэропортовой инфраструктуры с учетом операционного и управленческого опыта Global Infrastructure Partners.

Отметим, что основными направлениями сотрудничества также является оценка инвестиционных возможностей, связанных с инфраструктурными активами в Азербайджане или инфраструктурными активами, имеющими отношение к нашей стране. Протокол о намерениях будет способствовать укреплению позиций Государственного нефтяного фонда в глобальной инвестиционной экосистеме, дальнейшему расширению сотрудничества с международными партнерами и формированию долгосрочных инвестиционных возможностей в стратегически значимых инфраструктурных сферах Азербайджана.

В заключение встречи с участием Президента Азербайджана состоялась церемония обмена протоколом о намерениях.