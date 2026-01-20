Украина выразила благодарность Азербайджану за помощь, оказанную в энергетической сфере

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила благодарность Азербайджану за помощь, оказанную в энергетической сфере.

Как сообщает Trend, на своей странице в Telegram она отметила, что в ближайшие дни в Украину будут доставлены дополнительные энергетические грузы из Азербайджана, Словакии и Чехии.

Премьер-министр написала: «Благодарим всех наших партнеров за постоянную поддержку и уже оказанную помощь».

Она сообщила, что вся предоставляемая помощь направляется на восстановление тепла и энергоснабжения в украинских домах, а также реконструкцию энергетических объектов, пострадавших в результате интенсивных обстрелов со стороны российских сил.

По ее словам, еще четыре страны готовятся предоставить Украине пакеты энергетической помощи. Кроме того, Ирландия на следующей неделе внесет пожертвование в размере 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Отметим, что сегодня Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи Украине. Груз с электрооборудованием был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка. Отправка помощи была обеспечена министерством энергетики Азербайджана в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

Гуманитарный груз включает в себя в общей сложности 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 000 метров кабелей и проводов.

Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет 1 миллион долларов США.

Азербайджан и ранее направлял в Украину гуманитарную помощь в связи с электроснабжением.

Общая стоимость гуманитарной поддержки, оказываемой Азербайджаном Украине, включая помощь, направленную на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 миллионов долларов США.