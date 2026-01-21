Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения

Политика Материалы 21 января 2026 02:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

ДАВОС /Trend/ - На протяжении многих лет для нас приоритетом номер один был энергетический сектор, поскольку имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран.

Подчеркнув, что сегодня большая часть энергетических проектов завершена, глава государства отметил: «Да, мы продолжаем, и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается неэнергетическому сектору, ненефтегазовому сектору».

