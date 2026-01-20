Сербия, Азербайджан и Армения должны сотрудничать, сохраняя суверенитет — Александар Вучич

По словам Вучича, в современном мире, где «большая рыба поедает маленькую» без оглядки на международные правила, особенно важно взаимодействие между небольшими государствами.

"Нам придется ладить друг с другом, нам придется сотрудничать, нам придется делать многое вместе. Потому что в сегодняшнем мире, где мы сталкиваемся с отсутствием правил и регулирования, нам придется заботиться о самих себе", - отметил он.

Президент Сербии подчеркнул, что страны региона стоят перед выбором - присоединиться к крупным, вновь формирующимся мировым центрам силы или сохранить свою независимость. Он выразил уверенность, что Сербия, Азербайджан и Армения выберут путь суверенитета.

"Зная азербайджанский народ, армянский народ и сербский народ, я уверен, что мы выберем второй вариант - защиту наших стран, наших наций, нашего суверенитета и независимости, при желании, разумеется, сотрудничать со всеми", - сказал Вучич.

Он также призвал к более тесному взаимодействию в сфере инноваций и к регулярным политическим консультациям.

Вучич добавил, что рассматривает Армению и Азербайджан как дружественные страны, подчеркнув стратегическое значение государств Кавказа как моста между Европой и Азией.

"Когда мы вместе, мы гораздо сильнее. Страны Кавказа стали ключевым посредником и одновременно точкой соприкосновения между Европой и Азией. Мы все трое являемся членами Европейского политического сообщества. Мы находимся на пути в ЕС, причем Сербия в этом процессе несколько продвинулась вперед, однако в целом мы находимся в схожей ситуации", — сказал он.