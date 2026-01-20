Сербия, Азербайджан и Армения должны сотрудничать, сохраняя суверенитет — Александар Вучич

По словам Вучича, в современном мире, где «большая рыба поедает
маленькую» без оглядки на международные правила, особенно важно
взаимодействие между небольшими государствами.
"Нам придется ладить друг с другом, нам придется сотрудничать,
нам придется делать многое вместе. Потому что в сегодняшнем мире,
где мы сталкиваемся с отсутствием правил и регулирования, нам
придется заботиться о самих себе", - отметил он.
Президент Сербии подчеркнул, что страны региона стоят перед
выбором - присоединиться к крупным, вновь формирующимся мировым
центрам силы или сохранить свою независимость. Он выразил
уверенность, что Сербия, Азербайджан и Армения выберут путь
суверенитета.
"Зная азербайджанский народ, армянский народ и сербский народ, я
уверен, что мы выберем второй вариант - защиту наших стран, наших
наций, нашего суверенитета и независимости, при желании,
разумеется, сотрудничать со всеми", - сказал Вучич.
Он также призвал к более тесному взаимодействию в сфере
инноваций и к регулярным политическим консультациям.
Вучич добавил, что рассматривает Армению и Азербайджан как
дружественные страны, подчеркнув стратегическое значение государств
Кавказа как моста между Европой и Азией.
"Когда мы вместе, мы гораздо сильнее. Страны Кавказа стали
ключевым посредником и одновременно точкой соприкосновения между
Европой и Азией. Мы все трое являемся членами Европейского
политического сообщества. Мы находимся на пути в ЕС, причем Сербия
в этом процессе несколько продвинулась вперед, однако в целом мы
находимся в схожей ситуации", — сказал он.