Fitch о влиянии стандартов Basel III на кредитование в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings не ожидает значительного влияния внедрения Basel III на динамику кредитования или структуру секторальных займов в Азербайджане, заявил Максим Малиутин, заместитель директора по рейтингу банков по региону EMEA в Fitch, в ходе вебинара, сообщает Trend.

«С нашей точки зрения, банки продолжат рост кредитования в розничном сегменте, а корпоративный портфель по-прежнему будет сосредоточен на торговле и секторе услуг, что является структурной особенностью. Местные банки не кредитуют активно нефтегазовые компании и в значительной степени ориентированы на торговлю и услуги, поэтому существенного влияния здесь мы не ожидаем», — отметил Малиутин.

Он добавил, что многие банки уже находятся в хорошей позиции для выполнения новых требований Basel III, поскольку их капитал достаточно устойчив.

«Возможны отдельные случаи среди небольших банков, но если говорить о крупных игроках сектора, они практически полностью подготовлены», — пояснил он.

Напомним, что 16 декабря 2025 года правление Центрального банка Азербайджана внесло изменения в «Правила расчёта капитала банков и его адекватности».

В рамках изменений структура капитала, коэффициенты адекватности, капитальные буферы и ряд других требований были приведены в соответствие со стандартами Basel III.

В ЦБА отмечают, что новые капитальные буферы повысят устойчивость банков к возможным потерям, позволят более точно оценивать риски, улучшат качество капитала и создадут условия для поддержки устойчивого финансирования экономики.

Basel III — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования и утверждённый в 2010—2011 годах.

Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов. Basel III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения Basel III является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.