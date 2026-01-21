Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - единственный надежный, безопасный и дружественный пункт назначения, обеспечивающий связь Европы с Центральной Азией

ДАВОС /Trend/ - Азербайджан является единственным надежным, безопасным и дружественным пунктом назначения, обеспечивающим связь Европы с Центральной Азией.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

Отметив важную роль Азербайджана в проекте Европейского Союза «Глобальные ворота», который соединит Европу с Центральной Азией, глава государства подчеркнул, что наша страна уже значительно инвестировала в свою транспортную инфраструктуру: «Почти все готово. Но объемы грузоперевозок растут настолько быстро, что мы приняли решение увеличить пропускную способность нашего Торгового морского порта. Развитие транспортной взаимосвязанности, включая Маршрут Трампа для международного мира и процветания - TRIPP, который также вовлечет Армению в транспортную сеть более широкого региона Центральной Азии, будет способствовать делу мира: Армения перестанет быть «тупиком», начнет получать выгоду от тарифов и станет частью масштабного международного сотрудничества».