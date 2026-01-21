Объявлен прогноз по производству пшеницы в Иране

БАКУ /Trend/ - По прогнозам, в следующем иранском году (с 21 марта 2026 года по 20 марта 2027 года) в Иране будет собрано более 12 миллионов тонн урожая пшеницы.

По информации Trend, об этом сказал в ходе брифинга исполнительный директор Национального фонда производителей пшеницы Ирана Алигулу Имани.

Имани добавил, что правительство планирует закупить у фермеров около 10 миллионов тонн произведенной пшеницы. Он заявил, что в настоящее время проблем с обеспечением пшеницей нет. В текущем году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) страна планирует импортировать около 5 миллионов тонн пшеницы. На данный момент ввезено 1,5 миллиона тонн от этого объема, а остальная часть либо разгружается с судов, либо в процессе заказа

Следует отметить, что в этом году у иранских фермеров по гарантированному контракту было закуплено около 8 миллионов тонн пшеницы. Объём закупаемой у фермеров пшеницы сократился на 27% по сравнению с прошлым годом (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.).