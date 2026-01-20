Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с очередной годовщиной трагедии 20 Января начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили Аллею шехидов в Баку и с глубокой скорбью почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе СГБ.

Затем от имени сотрудников СГБ был возложен венок к памятнику «Вечный огонь», а также посещены могилы сотрудников органов безопасности Азербайджана, похороненных на Аллее шехидов.



Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.