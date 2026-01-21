Развитие нефтяного сектора Ирана усиливает интерес инвесторов - министр

БАКУ /Trend/ - Развитие нефтяного сектора Ирана усиливает интерес инвесторов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад в ходе брифинга.

По его словам, министерство нефти уделяет особое внимание увеличению инвестиций в нефтегазовый сектор с участием частных компаний. Наряду с применением различных упрощений в центре внимания находится производство техники, а также повышение занятости.

Пакнеджад сообщил, что на закупку технических средств для буровых установок планируется направить около 1 миллиарда долларов. Таким образом, к имеющемуся парку буровых установок страны добавятся 20 установок мощностью 2 тысячи лошадиных сил каждая.

Иранский министр добавил, что одновременно с этим в центре внимания находится вопрос увеличения ежедневной переработки сырой нефти на 315 тысяч баррелей.

Напомним, что 15 января в Иране между местными компаниями были подписаны контракты на сумму 2 миллиарда долларов в области нефтяных буровых установок и нефтепереработки.

Отметим, что в настоящее время в Иране активны 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. Распределение нефтяных месторождений следующее: на территории Национальной иранской южной нефтяной компании — 37, на территории Иранской центральной нефтегазовой компании — 14, на территории нефтегазодобывающей компании "Арвандан" — 5, на территории Иранской офшорной нефтяной компании — 18.

На территории Национальной иранской южной нефтяной компании насчитывается 5 месторождений; в зоне Иранской центральной нефтегазовой компании — 13, в зоне нефтегазовой компании "Парс" — 1, в зоне Иранской офшорной нефтяной компании — 3.

Добавим, что общие запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. С помощью существующих технологий Иран может извлечь 340 миллиардов баррелей. Таким образом, страна может использовать примерно 30% ресурсов, в то время как 70% остаются неиспользованными под землей.