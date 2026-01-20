Избыточное предложение сдержит цены на нефть и газ в ближайшие годы - Фатих Бирол

БАКУ /Trend/ - Глобальные цены на нефть и газ, вероятно, будут испытывать нисходящее давление в течение ближайших трёх-четырёх лет из-за роста предложения.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на панельной дискуссии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Цены на нефть сейчас на 20% ниже, чем в прошлом году. На рынок поступает много газа (сжиженный природный газ (СПГ) из США, Катара, Австралии и Канады). В этом году на рынок поступит дополнительно 50 миллиардов кубометров газа, а в следующем году - ещё 80 миллиардов кубометров. Эти объёмы давят на цены на газ", - сказал он.

Бирол также подчеркнул важность меди, спрос на которую, по его словам, останется высоким в связи с переходом на электроэнергию: "Цены на медь выросли на 45% по сравнению с прошлым годом, что отражает растущие потребности в электроэнергии и отставание инвестиций от спроса".

«На рынке много предложения, и хотя это не продлится вечно, мы вполне можем наблюдать нисходящее давление на цены на нефть и газ как минимум в течение трёх–четырёх лет, прежде всего со стороны США и других поставщиков», - отметил он.

Что касается энергетической безопасности, Бирол выделил три ключевых принципа для стран: диверсификация, предсказуемость и сотрудничество.

«Диверсифицируйте источники и клиентов; обеспечивайте предсказуемую политику для энергетических инвестиций; правильно выбирайте партнёров. Страны, которые примут эти решения правильно, станут победителями», - подчеркнул он.