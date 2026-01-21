Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9921 маната, 1 турецкая лира - 0,0393 маната, а 100 российских рублей - 2,1870 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9921
|AUD
|1,1445
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1156
|CZK
|0,0819
|CNY
|0,244
|DKK
|0,2667
|GEL
|0,6311
|HKD
|0,218
|INR
|0,0186
|GBP
|2,2844
|SEK
|0,1862
|CHF
|2,1494
|ILS
|0,5366
|CAD
|1,2285
|KWD
|5,5278
|KZT
|0,3346
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5174
|MDL
|0,1004
|NOK
|0,1701
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6073
|PLN
|0,4716
|RON
|0,3912
|RUB
|2,187
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3241
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3275
|TRY
|0,0393
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0393
|JPY
|1,0757
|NZD
|0,9919