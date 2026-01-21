Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 января

Экономика Материалы 21 января 2026 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 января

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9921 маната, 1 турецкая лира - 0,0393 маната, а 100 российских рублей - 2,1870 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9921
AUD 1,1445
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1156
CZK 0,0819
CNY 0,244
DKK 0,2667
GEL 0,6311
HKD 0,218
INR 0,0186
GBP 2,2844
SEK 0,1862
CHF 2,1494
ILS 0,5366
CAD 1,2285
KWD 5,5278
KZT 0,3346
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5174
MDL 0,1004
NOK 0,1701
UZS 0,0141
PKR 0,6073
PLN 0,4716
RON 0,3912
RUB 2,187
RSD 0,017
SGD 1,3241
SAR 0,4533
xdr 2,3275
TRY 0,0393
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,0757
NZD 0,9919
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости