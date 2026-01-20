Президент Ильхам Алиев: Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули

ДАВОС /Trend/ - Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули. Совет Безопасности ООН – высший международный орган – принял четыре резолюции, требующие вывода армянских войск с нашей территории, но они остались на бумаге.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

Глава государства добавил, что ни одна из множества резолюций, принятых ОБСЕ и другими международными институтами, не была реализована пока мы сами не взяли ситуацию в свои руки и не сделали это. «Мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет, территориальную целостность, а затем достигли мира», - подчеркнул глава государства.