...
Я считаю Президента Ильхама Алиева своим личным другом - Александар Вучич

Политика Материалы 20 января 2026 20:06 (UTC +04:00)
Фото: Офис Президента Республики Сербия

Эмин Алиев
ДАВОС/Trend/ - Я считаю Президента Ильхама Алиева своим личным другом.

Как передает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Сербии Александар Вучич в ходе панельного заседания на тему "Определение экономической идентичности Евразии".

"Я считаю президента Хачатуряна - хотя лично знаю его не так хорошо, как президента Алиева, которого также считаю своим личным другом, - и надеюсь, что нам удастся выстроить такие же отношения и со всеми остальными. Когда мы вместе, мы гораздо сильнее", - сказал он.

