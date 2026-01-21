Азербайджан принял приглашение Трампа о вступлении в "Совет мира"

БАКУ /Trend/ - 16 января Президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием "Совет мира" и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем "Совета мира", сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что официальное письмо-подтверждение о членстве Азербайджана в "Совете мира" будет направлено США, после чего в рамках предусмотренных процедур будут предприняты соответствующие шаги.

"Азербайджан, как и всегда, готов вносить активный вклад в международное сотрудничество, мир и стабильность", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что заявленная цель "Совета мира" - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов. Организация Объединенных Наций одобрила это в ноябре 2025 года резолюцией 2803.

16 января этого года в Белом доме объявили, что "Совету мира" будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств.