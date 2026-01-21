Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум

Политика Материалы 21 января 2026 02:55 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

ДАВОС /Trend/ - Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана», проходящем в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

Отметив, что говорить об этом пока рано, глава государства подчеркнул: «У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты».

