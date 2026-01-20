Азербайджанский газ меняет энергетический баланс Албании и Западных Балкан

БАКУ /Trend/ - Начало поставок природного газа из Азербайджана в Албанию через Трансадриатический газопровод (TAP) стало важным этапом для энергетического сектора этой страны, которая до сих пор практически не имела доступа к трубопроводному газу и в значительной степени зависела от гидроэнергетики.

Первые объемы поставок в объеме около 0,16 миллиарда кубометров в год пока не оказывают существенного влияния на общий энергетический баланс Албании, однако имеют стратегическое значение. Они позволяют заложить основу для развития внутренней газовой инфраструктуры и снизить уязвимость энергосистемы к климатическим и сезонным факторам, включая колебания уровня воды в реках.

Албания традиционно производит большую часть электроэнергии за счет гидроэлектростанций, что делает ее энергосистему чувствительной к засухам. В последние годы такие риски неоднократно приводили к росту импорта электроэнергии и повышению цен. Доступ к природному газу рассматривается албанскими властями как способ диверсифицировать энергобаланс и повысить его устойчивость.

Одним из первых практических шагов в этом направлении стал проект газификации города Корча, реализуемый при участии SOCAR. В рамках проекта создается распределительная сеть, предназначенная для снабжения социальных объектов, включая школы и медицинские учреждения, а также жилого сектора. В перспективе это должно способствовать развитию региональной экономики и снижению зависимости от более дорогих и менее экологичных видов топлива.

Однако значение азербайджанских поставок выходит за рамки двусторонних отношений. TAP является частью Южного газового коридора — инфраструктурного маршрута, предназначенного для доставки каспийского газа в страны Юго-Восточной Европы. В условиях стремления ЕС сократить зависимость от ограниченного круга поставщиков этот маршрут приобретает дополнительное геополитическое и экономическое значение.

SOCAR уже использует различные модели поставок газа в регионе, включая так называемую виртуальную газификацию, которая применяется в Северной Македонии и Болгарии. Эти схемы позволяют обеспечить газом промышленных и коммунальных потребителей даже при отсутствии развитой национальной газотранспортной сети, однако их масштабирование требует дальнейших инвестиций и регуляторной поддержки.

Для Албании следующим вызовом станет развитие внутренней инфраструктуры, включая строительство распределительных сетей и возможных подземных хранилищ газа. Без этих элементов увеличение объемов импорта и подключение новых городов и промышленных зон будет ограничено. Вопрос финансирования таких проектов остается ключевым, особенно с учетом бюджетных ограничений и приоритетов «зеленого» перехода.

На региональном уровне расширение поставок газа способствует развитию трансграничных соединений и может поддержать экономическую интеграцию Западных Балкан. При этом аналитики отмечают, что роль природного газа в долгосрочной перспективе будет зависеть от темпов декарбонизации и политики ЕС в области климата, что создает неопределенность для новых инфраструктурных проектов.

Интерес Албании к инициативам в сфере возобновляемой энергетики и региональной интеграции, включая проекты по передаче электроэнергии, такие как Черноморский энергетический кабель, отражает стремление страны не ограничиваться одним источником энергии. В этом контексте сотрудничество с Азербайджаном рассматривается как часть более широкой стратегии диверсификации, а не как замена другим направлениям.

Таким образом, азербайджанский газ становится для Албании и соседних стран не столько решением всех энергетических проблем, сколько инструментом снижения рисков и повышения гибкости энергосистемы. Его долгосрочная роль будет определяться тем, насколько успешно регион сможет сочетать развитие газовой инфраструктуры с целями энергетического перехода и интеграции в общеевропейский рынок.