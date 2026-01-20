Джейхун Байрамов обсудил с турецким коллегой процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - 20 января 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора было обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в контексте двусторонних связей, а также в рамках международных организаций.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации на Ближнем Востоке, а также по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

