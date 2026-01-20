SOCAR и Японский банк международного сотрудничества обсудили проекты по устойчивой инфраструктуре

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и управляющий Японского банка международного сотрудничества Хаяши Нобумитсу обсудили проекты по устойчивой инфраструктуре

Как передает Trend, об этом сообщил президент SOCAR Ровшан Наджаф в своем аккаунте в социальных сетях.

"Во время встречи с Хаяши Нобумитсу, управляющим Японского банка международного сотрудничества (JBIC), мы вновь подтвердили крепкое партнёрство между SOCAR и JBIC. Наши обсуждения были сосредоточены на инициативах в области чистой энергии, новых технологиях и устойчивой инфраструктуре, поддерживающей переход к новым источникам энергии и цифровую трансформацию.

Мы также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули важность продолжения диалога для решения общих энергетических задач. Мы остаёмся привержены продвижению инициатив, которые обеспечивают долгосрочную ценность, способствуют глобальной энергетической безопасности и создают более устойчивое будущее", - говорится в публикации.

Отметим, что миссия JBIC заключается в содействии устойчивому развитию Японии, а также международной экономики и общества посредством осуществления финансовых операций в следующих четырёх направлениях:

- содействие зарубежному развитию и обеспечению доступа к ресурсам, имеющим важное значение для Японии;

- поддержание и повышение международной конкурентоспособности японских отраслей промышленности;

- содействие зарубежной предпринимательской деятельности, направленной на сохранение глобальной окружающей среды, включая предотвращение глобального потепления;

- предотвращение нарушений международного финансового порядка либо принятие соответствующих мер по устранению ущерба, вызванного такими нарушениями.

Капитал банка составляет 2,3328 триллиона йен, что примерно эквивалентно 14,7 миллиарда долларов США.