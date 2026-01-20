SOCAR и ADNOC обсудили полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения «Абшерон»

БАКУ/Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и главный исполнительный директор подразделения «Upstream» Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Group Мусаббей Аль Кааби обсудили полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения «Абшерон».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на публикацию президента SOCAR Ровшана Наджафа в социальных сетях.

«Во время встречи с Мусаббеем Аль Кааби, главным исполнительным директором подразделения «Upstream» компании ADNOC Group, мы сосредоточились на развитии стратегического сотрудничества в энергетическом секторе, рассмотрении текущих операций по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения «Абшерон», а также на оценке прогресса, достигнутого в рамках Стратегического соглашения о сотрудничестве», - говорится в сообщении.

Отметим, что месторождение "Абшерон" расположено в акватории Каспийского моря, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку и в 25 км к северо-востоку от месторождения "Шахдениз".

Добыча конденсата и газа ведётся с июля 2023 года в рамках проекта ранней добычи с использованием одной глубокой морской скважины, управляемой JOCAP.

Основанная в 1971 году, ADNOC является ведущей диверсифицированной энергетической группой, полностью принадлежащей правительству Абу-Даби. Сеть полностью интегрированных предприятий компании функционирует по всей цепочке создания стоимости в энергетике, что позволяет ADNOC отвечать на потребности постоянно меняющегося энергетического рынка.

Компания входит в число производителей нефти и газа с самой низкой углеродной интенсивностью в мире и предпринимает значительные шаги для того, чтобы сегодняшняя энергия становилась чище, одновременно инвестируя в чистые источники энергии будущего и укрепляя свою позицию надёжного и ответственного глобального поставщика энергии.

ADNOC выделяет первоначальные 23 миллиарда долларов на продвижение и ускорение решений с низким уровнем углеродных выбросов, инвестируя в новые источники энергии и технологии декарбонизации для достижения углеродной нейтральности к 2045 году и выполнения обязательства по нулевым выбросам метана к 2030 году.