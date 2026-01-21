В посольстве Азербайджана в Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Мексике почтило память жертв трагедии 20 Января.



Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации на страницах посольства в социальных сетях.

"В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби - с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память наших соотечественников, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Да упокоит Аллах их души", - отмечается в публикации.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.