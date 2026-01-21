Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: За три с лишним года мы уже увеличили поставки газа в Европу почти до 13 млрд кубометров

Политика Материалы 21 января 2026 03:07 (UTC +04:00)
Эмин Алиев
ДАВОС /Trend/ - В прошлом году мы экспортировали более 25 млрд кубометров природного газа. Почти до 13 млрд кубометров было экспортировано в Европу, и эта цифра будет расти.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

Отметив, что это было сделано по просьбе Европейской комиссии, Президент Азербайджана напомнил, что после начала российско-украинской войны с Европейской комиссией был подписан документ о стратегическом партнерстве в энергетическом секторе. «И мы договорились об удвоении наших поставок газа в Европу с имевшихся на тот момент почти 8 до 16 млрд кубометров. Таким образом, за три с лишним года мы уже достигли отметки почти 13 млрд кубометров. И эта цифра будет расти», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

