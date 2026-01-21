Иран ускорил работы по разработке совместного с Саудовской Аравией газового месторождения

БАКУ /Trend/ - Работы по разработке участка "В" газового месторождения Фарзад ускорились.

По информации Trend, об этом сказал в ходе брифинга исполнительный директор иранской компании PetroPars Хамидреза Сегафи.

По его словам, осуществляется установка опорной конструкции для участка "В" газового месторождения Фарзад. В настоящее время работы выполнены на 84%.

Сегафи сообщил, что вес конструкции составляет 1485 тонн. С установкой этой конструкции будут проведены буровые работы в 6 скважинах. Конструкция будет установлена ​​на глубине 53,7 метра.

Представитель компании также сообщил, что на месте установки конструкции были проведены геофизические и геотехнические исследования.

Отметим, что газовое месторождение Фарзад является совместным газовым месторождением Ирана и Саудовской Аравии. На иранской стороне это месторождение разделено на две части (А и В). В марте 2024 года было подписано соглашение между Национальной иранской нефтяной компанией и иранской компанией PetroPars о разработке "Фарзад B".

Следует добавить, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа, составляющим приблизительно 34 триллиона кубометров. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения.