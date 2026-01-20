Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ вступает в новый этап развития

ДАВОС /Trend/ - Для меня большая честь получить такую престижную награду, как «Премия Заида за человеческое братство», особенно потому, что она носит имя основателя ОАЭ покойного шейха Заида. И я считаю это признанием наших усилий по установлению мира на Кавказе после более чем тридцати лет кровопролития, конфликтов и войн.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 20 января в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

Глава государства отметил, что сегодня Южный Кавказ вступает в новый этап развития. «Мы живем в условиях мира всего пять-шесть месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность. Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество. Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего, нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель», - добавил Президент Ильхам Алиев.