Глава Еврокомиссии призвала ускорить энергетический переход

БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетов ЕС является создание единого взаимосвязанного и доступного энергетического рынка, полноценного энергетического союза.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем специальном обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

«Энергия является "узким местом" как для компаний, так и для домохозяйств. Достаточно взглянуть на разброс цен между европейскими электроэнергетическими хабами. Европе необходим единый энергетический план, который объединит все элементы. Это наш план действий по обеспечению доступной энергии. Мы, например, масштабно инвестируем в энергетическую безопасность и независимость через развитие межсоединений и сетей. Речь идет о развитии собственных источников энергии, которые мы стремимся продвигать максимально активно, атомной энергетики и возобновляемых источников, чтобы снизить цены и сократить зависимость, положить конец ценовой волатильности, манипуляциям и перебоям в поставках. Но теперь мы должны ускорить этот переход, потому что собственная надежная, устойчивая и дешевая энергия будет стимулировать наш экономический рост, обеспечивать благосостояние европейцев и укреплять нашу независимость», - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в вопросах торговли, бизнеса, капитала и энергетики Европе необходимо осознание срочности действий.

«У нас хорошие стартовые позиции. Мы являемся "домом" для глобальных чемпионов в таких сферах, как ветроэнергетика и батареи нового поколения, аэрокосмическая отрасль, а также производство промышленного оборудования, необходимого для создания чипов и разработки современных вооружений. Наши компании внедряют искусственный интеллект теми же темпами, что и их американские конкуренты. Европа участвует в гонке за ключевые технологии будущего. Но по мере того как глобальная конкуренция становится все более жесткой, мы должны проявлять настоящие амбиции, особенно в тех секторах, которые жизненно важны для нашей независимости», - добавила председатель Еврокомиссии.