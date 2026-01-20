В Баку состоялась премьера фильма "Капитан и Каспийское море", посвященного трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась премьера короткометражного историко-документального анимационного фильма "Капитан и Каспийское море", приуроченного 36-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов.

Фильм, созданный с использованием гибридной обработки анимации и архивных материалов, посвящён трагедии 20 января. Проект реализован Rental Azərbaycan. Режиссёр и автор сценария - Тюркан Гусейн, продюсер - Эмиль Наджафов. Анимационная часть картины была подготовлена студией Harmony of Chaos. Поддержку проекту оказали телеканал Current Time, İctimai TV и Союз кинематографистов Азербайджана. Фильм рассказывает о героизме, профессионализме и гражданской позиции капитанов Каспийского морского нефтяного флота, а также журналистов и операторов, которые, рискуя жизнью, запечатлели те исторические события.

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова отметила, что картина является одним из проектов-победителей конкурса "Поддержка кинопроектов, производимых по государственному заказу и при государственной поддержке", проведённого в 2023 году Агентством кино Азербайджанской Республики, действующим при Министерстве культуры. Она особо отметила важность передачи будущим поколениям исторических фактов, подчеркнув, что правильное осмысление трагедий обществом имеет принципиальное значение.

Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, говоря о художественном осмыслении этой трагедии, отметил, что основанная на реальных фактах картина имеет особое значение с точки зрения сохранения памяти и передачи будущим поколениям правды о той ночи.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество. 20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию. В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

