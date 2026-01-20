Глава IEA назвал новые факторы роста спроса на электроэнергию

БАКУ/Trend/ - Искусственный интеллект, кондиционеры и электромобили становятся ключевыми факторами роста мирового спроса на электроэнергию.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол во время панельных дискуссий на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе.

«Мы вступаем в эпоху электроэнергии. Спрос на электроэнергию растет почти в три раза быстрее, чем общий спрос на энергию. Помимо традиционных факторов, есть три новых, которые стимулируют потребление: во-первых, искусственный интеллект; во-вторых, кондиционеры, которые являются основным драйвером по всему миру; и, в-третьих, электромобили. Сегодня каждая четвертая продаваемая в мире машина является электрической. Обеспечение этого спроса будет в первую очередь зависеть от возобновляемых источников энергии, природного газа и атомной энергии», - сказал Ф.Бирол.

Он также отметил, что энергетическая безопасность должна рассматриваться наравне с национальной безопасностью: "Многие страны стремятся производить как можно больше собственной энергии, развивая атомную энергетику, возобновляемые или другие внутренние источники. При заключении энергетических сделок и контрактов они теперь учитывают не только цену, но и надежность своих партнеров в долгосрочной перспективе".

Исполнительный директор напомнил, что в 1970-х годах на нефть приходилась более половины мирового потребления энергии, а сегодня ее доля составляет менее 30%.

«Люди по возможности переходят с нефти на другие источники. Последствия вторжения России в Украину иллюстрируют этот переход: Европа пострадала как потребитель, но Россия также потеряла своего крупнейшего клиента. Наши данные показывают, что доходы России от продажи нефти и газа снизились на 30%. В этом энергетическом кризисе очевидных победителей нет. Спрос на энергию растет, и хотя нефть и газ еще долгие годы останутся частью энергобаланса, спрос на электроэнергию растет наиболее стремительно», - подчеркнул он.