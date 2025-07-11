Обнародованы результаты пилотного проекта, реализованного 4SIM для азербайджанских компаний

БАКУ /Trend/ - Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM), функционирующий при министерстве экономики, за более чем год осуществил предварительный пилотный проект в трех азербайджанских компаниях. В рамках проекта были проанализированы бизнес-процессы, технологическая подготовка и институциональные возможности этих компаний, а также оценен их уровень зрелости для перехода к отрасли 4.0. В результате была разработана Стратегическая дорожная карта по внедрению современных технологий. А на днях были объявлены первые результаты этого проекта.

Об этом сказал исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров на мероприятии под названием "Индустрия 4.0 форум - Промышленность будущего: Технологии и человеческая сила" в Баку, сообщает Trend.

По его словам, уже три компании наблюдают положительные результаты в своей деятельности, и на следующем этапе предполагается задействовать в этом процессе больше компаний.

"Однако, как вы знаете, для перехода к Индустрии 4.0 важны не только технологии, но и человеческий капитал, знания и навыки, а также стартап-решения. С этой целью мы подписываем меморандумы о взаимопонимании с различными партнерами. В рамках этого соглашения, подписанного с шестью университетами, научные решения в соответствии с требованиями отрасли, подготовка студентов в этом направлении, укрепление сотрудничества между наукой и промышленностью и развитие Индустрии 4.0 станут одними из основных направлений.

Среди других наших партнеров - крупнейшая в мире технологическая компания из США Honeywell, CMC из Японии, Koç Digital из Турции и MEKSA, крупнейший технологический центр этой страны. С ними также были подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Кроме того, мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией Pesto, которая разрабатывает специальные программы обучения для Mercedes-Benz и других крупных компаний в Германии.

В результате всех этих партнерств "Баку бизнес-центр" превратится в Промышленный центр 4.0. Посещающие его познакомятся здесь с современными производственными линиями, роботами, различными технологиями, системами управления данными, облачными технологиями, виртуальной реальностью, моделированием и цифровыми технологиями-близнецами. В то же время будет представлен процесс управления предприятием и организованы специальные программы обучения", - добавил исполнительный директор.

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