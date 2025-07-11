Клиенты Yelo Bank могут совершать массовые операции через терминалы KorpON

Массовые денежные операции стали более доступными и быстрыми. Клиенты Yelo Bank — физические лица, юридические лица и предприниматели — теперь могут вносить крупные суммы наличными и погашать кредиты через терминалы KorpON.

Благодаря этому сотрудничеству клиенты Yelo Bank могут проводить банковские операции в любое время суток, без необходимости посещать филиалы. Терминалы принимают только манаты, максимальная сумма разового пополнения — 14 999 AZN.

Главные преимущества терминалов KorpON — это скорость и удобство: устройство пересчитывает до 1200 купюр всего за 1 минуту. В настоящее время более 75 терминалов, установленных по всему городу, оснащены современными сейфами, оборудованием Giesecke+Devrient и соответствуют высоким стандартам безопасности.

Чтобы сэкономить время и сделать ваши платежи еще удобнее, выберите ближайший к вам терминал KorpON:https://bit.ly/ylkfbnk.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!