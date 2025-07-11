Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Клиенты Yelo Bank могут совершать массовые операции через терминалы KorpON

Экономика Материалы 11 июля 2025 14:03 (UTC +04:00)
Клиенты Yelo Bank могут совершать массовые операции через терминалы KorpON

Читайте Trend в

Массовые денежные операции стали более доступными и быстрыми. Клиенты Yelo Bank — физические лица, юридические лица и предприниматели — теперь могут вносить крупные суммы наличными и погашать кредиты через терминалы KorpON.

Благодаря этому сотрудничеству клиенты Yelo Bank могут проводить банковские операции в любое время суток, без необходимости посещать филиалы. Терминалы принимают только манаты, максимальная сумма разового пополнения — 14 999 AZN.

Главные преимущества терминалов KorpON — это скорость и удобство: устройство пересчитывает до 1200 купюр всего за 1 минуту. В настоящее время более 75 терминалов, установленных по всему городу, оснащены современными сейфами, оборудованием Giesecke+Devrient и соответствуют высоким стандартам безопасности.

Чтобы сэкономить время и сделать ваши платежи еще удобнее, выберите ближайший к вам терминал KorpON:https://bit.ly/ylkfbnk.

Хотите узнать, как работают кредитные карты? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Лента

Лента новостей

Читать все новости