На берегу Каспия в Баку состоялось грандиозное закрытие "Дней оперы" с участием звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Под вечерним небом над Каспием, в самом сердце Бакинского приморского бульвара, развернулось настоящее оперное волшебство - грандиозное закрытие проекта "Дни оперы", впервые в истории страны организованного Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, сообщает Trend Life.

Вечер превратился в музыкальный праздник, собравший под открытым небом не только поклонников классики, но и всех, кто ценит красоту, талант и вдохновение. На сцене блистали звезды оперного искусства, рядом с которыми выступали молодые таланты. В программе звучали как жемчужины мировой классики, так и бессмертные произведения азербайджанских композиторов, дополняемые изысканными хореографическими композициями.

"Основная цель проекта - донести искусство классической музыки до широкой аудитории, вдохнуть новую жизнь в культурную сферу Азербайджана. Этот проект имеет особое значение как с точки зрения популяризации классической музыки, так и с позиции сохранения и продвижения национального оперного наследия", - сказал Trend Life автор идеи проекта, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

В сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева выступили – художественный руководитель проекта "Дни оперы", директор театра, всемирно известный исполнитель, народный артист Юсиф Эйвазов, народные артисты Фидан Гаджиева, Азер Зейналов, Самир Джафаров, Эльчин Гашимов, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Фарид Алиев, Инара Бабаева, Ильхам Назаров, Антон Ферштандт, Арзу Алиева, Тайяр Байрамов, Илаха Эфендиева, Джахангир Гурбанов, Эльнур Ахмедов, вокалисты Атеш Гараев, Махир Тагизаде, Фатима Джафарзаде, Орхан Джалилов, Айтадж Шихализаде, Рза Хосровзаде, Нигяр Джафарова, Айтян Магеррамова,

Одним из самых интересных и неожиданных моментов стало участие звезд эстрады: народной артистки Тунзали Агаевой, заслуженного артиста Аббаса Багирова, певца Илькина Довлатова и рэпера Орхана Зейналлы, которые вместе с оперными певцами представили эмоциональные дуэты, разрушая границы между жанрами и открывая классику новым поколениям.

Выступления сопровождались яркими овациями зрителей, которые в заключении стоя приветствовали артистов, вместе исполнивших композицию Полада Бюльбюльоглу "Азербайджан".

Юсиф Эйвазов выразил признательность всем участникам проекта, а также поддержавших "Дни оперы", анонсировав первые в истории страны "Дни балета", которые станут продолжением пропаганды и развития культурного наследия в Азербайджане.

Проект стал не просто праздником искусства, а настоящим культурным мостом, объединившим молодёжь и признанных мастеров, современность и классику, традиции и эксперименты. "Дни оперы" - новое дыхание культуры в Азербайджане!

Напомним, что в рамках "Дни оперы", начавшихся 6 июня, был проведен ряд значимых вечеров и мероприятий. Среди них - во Дворце Гейдара Алиева была представлена опера Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", в Азербайджанском национальном музея ковра - фрагменты из оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил" и "Оперный форум", в Национальном музее искусств Азербайджана - премьера Кристофа Глюка "Орфей и Эвридика", в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджийбейли - опера Джузеппе Верди "Травиата", в Международном центре мугама - концертная программа в честь 128-летия основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства Бюльбюля и мастер-класс Юсифа Эйвазова, в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева - концерт "Ночь хоровой симфонии", во Дворце Ширваншахов - отрывки из оперы Узеира Гаджибейли "Асли и Керем", в Центре культуры СГБ Азербайджана – вечера памяти великих оперных исполнителей Лютфияра Иманова и Фираниз Ахмедовой, Агабабы Буньятзаде и Фатмы Мухтаровой, во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване прошли мастер-классы народных артистов Самира Джафарова, Гюльназ Исмайловой, лауреата международных конкурсов Айтадж Шихализаде,

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