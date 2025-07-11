АБР продолжит поддержку развития Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) продолжит оказывать поддержку развитию Коридора CAREC-2 (который в значительной степени совпадает со Средним коридором) посредством предоставления аналитической поддержки, улучшения таможенных процедур, повышения прослеживаемости грузоперевозок за счет цифровизации трансграничной торговли, а также совершенствования пограничных услуг, передает Trend со ссылкой на Стратегию партнерства АБР с Азербайджаном на 2025-2029 годы.

«Азербайджан является активным участником программы CAREC. Усилия страны в области региональной торговли энергоресурсами включают расширение трубопроводов в регионе Южного Кавказа и инициативу Каспийского "зеленого" энергетического коридора, в реализации которой участвуют Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. АБР и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций поддерживают первый этап технико-экономического обоснования данного "зеленого" энергетического коридора. В дальнейшем АБР будет изучать создание региональных железнодорожных транспортных сетей для продвижения экологизации региональной торговли посредством мультимодальных перевозок, соединяющих морской, железнодорожный и автомобильный транспорт», – говорится в документе.

В банке отметили, что спрос на Средний коридор продолжает расти.

«Порты Черного моря перегружены, а железные дороги коридора сталкиваются с нехваткой вагонов для обслуживания перевозок. Длительное ожидание грузовых автомобилей на пограничном переходе между Грузией и Азербайджаном также является "узким местом". Обе страны активно инвестируют в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру для увеличения пропускной способности. Их реформы направлены на устранение неэффективности и задержек путем координации работы железных дорог и портов. В качестве примеров можно привести Систему усовершенствованного транзита CAREC, создание совместного пограничного перехода между Азербайджаном и Грузией, а также планируемые проекты по прокладке подводных кабелей в Черном и Каспийском морях для развития возобновляемой энергетики, цифровой и дата-инфраструктуры. Кроме того, инвестиции частного сектора и правильно структурированные государственно-частные партнерства могут повысить эффективность и эксплуатационные показатели автомобильной, железнодорожной, портовой и авиационной инфраструктуры. Подписание мирного соглашения с Арменией расширит преимущества регионального сотрудничества и торговли для стран Южного Кавказа», – отметили в АБР.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.