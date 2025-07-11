На 47-й сессии ЮНЕСКО состоялось мероприятие, посвященное 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На 47-й сессии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже прошло мероприятие, посвященное 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия.

Как сообщает Trend, в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

Модератором мероприятия выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.

На мероприятии председатель 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску, директор Центра всемирного наследия Лазар Элунду и другие международные эксперты рассказали о роли средств массовой информации в представлении культурного наследия, важности инструментов общественной коммуникации и международных подходах к сохранению культурного наследия.

Выступившие на мероприятии от Азербайджана председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев, постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, заведующий отделом международных связей и протокола Управления Эльсевер Мамедов и заместитель генерального директора информационного агентства Trend Эльчин Агаджанов предоставили информацию о реставрационных и консервационных работах, проводимых в Ичеришехер, коммуникационных проектах, мерах, предпринимаемых по интеграции культурного наследия в общество.

Мероприятие стало значимой платформой для международного продвижения культурного наследия Азербайджана, усиления обмена опытом в этой сфере и укрепления позиций страны в политике по сохранению наследия.

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