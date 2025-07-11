Президент Ильхам Алиев выделил средства на укрепление материально-технической базы Национального онкологического центра

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы Национального онкологического центра.

Как передает Trend, согласно распоряжению, в целях укрепления материально-технической базы Национального онкологического центра Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Национальному онкологическому центру Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики выделяется 650,0 (шестьсот пятьдесят) тысячи манатов.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование указанной суммы.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.