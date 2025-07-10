В Баку пройдет первый Национальный чемпионат по кондитерскому и хлебопекарному искусству (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана впервые состоится Национальный чемпионат по кондитерскому и хлебопекарному искусству - Pastry & Bakery Chefs Baku Cup 2025. Мероприятие объединит профессиональных кондитеров и студентов профильных учебных заведений, предоставив уникальную платформу для демонстрации мастерства и обмена опытом, сообщил Trend Life председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде.

Дата проведения: 30 июля.

Место проведения: Badamdar Hotel & Residences, Баку.

Организатор: Бакинская ассоциация кулинаров.

Чемпионат призван способствовать развитию кондитерской и хлебопекарной отрасли в стране, а также выявлению и продвижению талантливых специалистов на международной арене.

Категории соревнований – "Национальный стол сладостей", "Арт-класс (изделия из сладостей и шоколада)", "Свадебный торт", "Искусство хлебопечения", "Композиции из резьбы по фруктам и овощам".

Судейскую коллегию представят ведущие специалисты из разных стран - Сулейман Курсак (Турция), Метин Айхан (Турция), Шахид Мийан (Пакистан), Хусейн Шипал (Турция), Чамиль Фернандо (Катар), Хошан Десилва (ОАЭ), Дон Давид (Азербайджан), Бахруз Гальбинур (Азербайджан).

В рамках чемпионата также предусмотрено проведение мастер-классов от признанных международных гастрономических экспертов. Среди приглашённых - Сюлейман Курсак (Турция), известный специалист в области современной турецкой кухни, шеф-повар и сертифицированный тренер. Во время мастер-класса он представит авторские технологии и практические навыки приготовления как традиционных, так и современных блюд турецкой гастрономии.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!