Еще два памятника Азербайджана включены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - С 6 по 16 июля 2025 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит 47-я сессия Комитета всемирного наследия. В соответствии с повесткой сессии 11 июля было проведено обсуждение номинационных файлов, представленных в Предварительный список Всемирного наследия.

Об этом сообщило министерство культуры Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что представленные Азербайджаном объекты "Древний город Габала" и "Историко-культурный и природный комплекс Гемигая и Гёйгёль" включены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С целью их включения в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет продолжена необходимая научная и организационная работа.

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