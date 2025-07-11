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Назван объем закупки Грецией природного газа из Азербайджана

Энергетика Материалы 11 июля 2025 08:34 (UTC +04:00)
Назван объем закупки Грецией природного газа из Азербайджана

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал в Грецию 286,6 млн кубометров природного газа.

Согласно информации, полученной Trend в Государственном комитете статистики, доход от этого объема экспорта природного газа составил 163,4 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа в Грецию сократился на 28,6 млн кубометров, или 9,1% в натуральном выражении, а в стоимостном вырос на 30,7 млн ​​долларов США, или 23,1%.

Так, в январе-апреле 2024 года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 315,2 млн кубометров природного газа на сумму 132,7 млн ​​долларов США.

За первые четыре месяца 2025 года общий объем экспорта природного газа из Азербайджана составил 8,2 млрд кубометров, а его стоимость - 3,1 млрд долларов США. Между тем объем импортированного природного газа в январе-апреле текущего года составил 176,5 млн кубометров, а его стоимость - 27,2 млн долларов США.

Следует отметить, что за этот период природный газ из Азербайджана экспортировался в Грузию, Сербию, Турцию, Болгарию, Италию и Грецию, а импортировался из России и Туркменистана.

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