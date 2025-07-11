Назван объем закупки Грецией природного газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал в Грецию 286,6 млн кубометров природного газа.
Согласно информации, полученной Trend в Государственном комитете статистики, доход от этого объема экспорта природного газа составил 163,4 млн долларов США.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа в Грецию сократился на 28,6 млн кубометров, или 9,1% в натуральном выражении, а в стоимостном вырос на 30,7 млн долларов США, или 23,1%.
Так, в январе-апреле 2024 года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 315,2 млн кубометров природного газа на сумму 132,7 млн долларов США.
За первые четыре месяца 2025 года общий объем экспорта природного газа из Азербайджана составил 8,2 млрд кубометров, а его стоимость - 3,1 млрд долларов США. Между тем объем импортированного природного газа в январе-апреле текущего года составил 176,5 млн кубометров, а его стоимость - 27,2 млн долларов США.
Следует отметить, что за этот период природный газ из Азербайджана экспортировался в Грузию, Сербию, Турцию, Болгарию, Италию и Грецию, а импортировался из России и Туркменистана.