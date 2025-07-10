В следующем году в Азербайджане процесс сертификации пройдут все учителя - министр

БАКУ /Trend/ - В следующем году в Азербайджане процесс сертификации пройдут все учителя.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на мероприятии в Университете ADA на тему "Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование".

По его словам, сертификация стала одним из ключевых шагов на пути к обеспечению качественного образования.

"Когда мы только начинали, столкнулись с определёнными трудностями. Но уже в следующем году, можно сказать, все учителя пройдут сертификацию", - отметил министр.