Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству в области гражданской обороны

БАКУ /Trend/ - Мы рады принимать это международное мероприятие высокого уровня, посвященное жизненно важным вопросам обеспечения безопасности, благополучия и процветания людей во всем мире. Проведение этой сессии в Азербайджане является наглядным примером значения, которое наша страна придает вопросам глобальной безопасности, снижения рисков стихийных бедствий и гражданской обороны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны.

В обращении также отмечается: "Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству в области гражданской обороны. Как ответственный член международного сообщества, наша страна принимает самое непосредственное участие в формировании и реализации глобальных инициатив, направленных на защиту человеческой жизни, охрану окружающей среды и инфраструктуры. Ряд важных международных мероприятий, которые принимал Азербайджан, в частности, состоявшаяся в прошлом году COP29 и предстоящий в следующем году Всемирный форум городов, служат решению самых актуальных проблем, волнующих человечество, устранению их последствий и в целом укреплению глобальной солидарности".