Названы данные о зарплатах учителей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поделился статистикой по средней ежемесячной зарплате учителей на 2025–2026 учебный год, сообщает в четверг Trend.

Выступая на мероприятии в Университете ADA, посвященном теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование", Эмин Амруллаев отметил, что в настоящее время 1% учителей преподает 34 часа в неделю и получает зарплату в размере 2 000 манатов и выше.

В эту категорию входят 1 399 человек.

11% учителей ведут по 31 часу занятий в неделю и получают зарплату от 1 500 до 2 000 манатов — всего 12 803 человека.

33% учителей преподают 25 часов в неделю и получают зарплату от 1 000 до 1 500 манатов — 39 296 человек.

41% учителей преподают 17 часов в неделю и получают зарплату от 500 до 1 000 манатов — 49 757 человек.

14% учителей ведут всего 8 часов занятий в неделю и получают зарплату до 500 манатов — 17 492 человека.

Министр добавил, что нынешняя политика направлена на рационализацию работы школ, увеличение учебной нагрузки учителей и обеспечение их более высокой зарплатой.